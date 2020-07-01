В Вологодской области заканчивается голосование. Самые активные жители Нюксенского района.

По данным на 15 часов явка в Вологодской области в целом составила 53,07 %, передает корреспондент Накануне.RU. При этом, есть муниципалитеты, где явка уже к обеденному времени была более 70%.

Жители Нюксенского района самые активные, здесь показатель явки - 73,70%, в Усть-Кубинском районе - 72,98%, в Междуреченском - 72,76%, в Сямженском - 72,38% , сообщили Накануне.RU в областном избиркоме.

Количество жалоб в ходе голосования не велико - на середину дня голосования 1 июля их было зафиксировано 15. Вологжане просят исключить их из списков голосующих по личным убеждениям либо обращают внимание на плохое состояние подъездных путей к участкам. Данные оперативно передаются в органы местного самоуправления для принятия соответствующих решений.

Был установлен один факт двойного голосования.

«Мы обращаем внимание всех желающих организовать провокацию на то, что существующая система работает прозрачно, и подобные нарушения быстро вычисляются. Вся информация направляется в Следственный комитет для последующих разбирательств», - подчеркнул председатель Избирательной комиссии Вологодской области Денис Зайцев.