07 Октября 2020
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Политика Северо-Западный ФО Вологодская область
Голосование по поправкам в Конституцию РФ (2020) | Фото: Накануне.RU

В Вологодской области заканчивается голосование. Самые активные жители Нюксенского района.

По данным на 15 часов явка в Вологодской области в целом составила 53,07 %, передает корреспондент Накануне.RU. При этом, есть муниципалитеты, где явка уже к обеденному времени была более 70%.

Жители Нюксенского района самые активные, здесь показатель явки - 73,70%, в Усть-Кубинском районе - 72,98%, в Междуреченском - 72,76%, в Сямженском - 72,38% , сообщили Накануне.RU в областном избиркоме.

Количество жалоб в ходе голосования не велико - на середину дня голосования 1 июля их было зафиксировано 15. Вологжане просят исключить их из списков голосующих по личным убеждениям либо обращают внимание на плохое состояние подъездных путей к участкам. Данные оперативно передаются в органы местного самоуправления для принятия соответствующих решений.

Был установлен один факт двойного голосования.

«Мы обращаем внимание всех желающих организовать провокацию на то, что существующая система работает прозрачно, и подобные нарушения быстро вычисляются. Вся информация направляется в Следственный комитет для последующих разбирательств», - подчеркнул председатель Избирательной комиссии Вологодской области Денис Зайцев.

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В Вологодской области заканчивается голосование. Самые активные жители Нюксенского района.

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Теги: голосование, избирком, вологодская область



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