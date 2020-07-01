07 Октября 2020
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стенд, голосование, конституция рф (2020) | Фото: пресс-служба администрации Сургутского района

Явка жителей Сургутского района на голосование по поправкам в Конституцию РФ к шести вечера составила примерно 72%

В Сургутском районе идет подсчет по результатам голосования по поправкам в Конституцию РФ. В муниципалитете по состоянию на 18 часов 1 июля проголосовало более 62 тысяч человек.

Независимыми наблюдателями нарушений не обнаружено. Стоит отметить, что жители Сургутского района оценили праздничную атмосферу, которую сумели создать местные власти в день голосования. Организация голосования при этом была ориентирована на соблюдение всех необходимых мер безопасности для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Помимо самого голосования жители Сургутского района приняли участие в цифровой викторине «Моя Конституция». К вечеру 1 июля уже более 40 жителей стали обладателями ценных призов по итогам викторины , 792 человека выиграли денежные сертификаты в магазины электроники. Ещё более 20 тысяч человек получили памятные подарки викторины, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Сургутского района.

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Явка жителей Сургутского района на голосование по поправкам в Конституцию РФ к шести вечера составила примерно 72%

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Теги: сургутский район, голосование, викторина, конституция



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