07 Октября 2020
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голосование, поправки (2020) | Фото: Накануне.RU

Молодожены, заключившие брак 1 июля, проголосовали по поправкам в Конституцию РФ в Вологде

В Вологде сегодня идет активное голосование по поправкам в Конституцию РФ. Необычное голосование осуществили восемь семейных пар Вологды, которые заключили брак в городском ЗАГСе именно сегодня, 1 июля, передает корреспондент Накануне.RU.

Каждой созданной 1 июля семье были вручены в завершении голосования экземпляры Конституции РФ с индивидуальным поздравлением от мэра Вологды Сергея Воропанова и буклеты с предлагаемыми поправками.

голосование, семейные пары, вологодская область(2020)|Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

«Поздравляю молодоженов с этим важным днем. Это праздник для всех родных и близких. Пусть в семье будет любовь и взаимопонимание. Примечательно, что в день рождения семьи вологжане проголосуют по поправкам в Конституцию. В предлагаемых изменениях в основной закон страны большое внимание уделено защите семьи, материнства, отцовства и детства, а также в целом института брака», - сказал Мэр Вологды Сергей Воропанов.

голосование, семейные пары, вологодская область(2020)|Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

Одну из заключивших брак семейных пар – Владимира Коншина и Веру Загоскину - мэр поздравил лично и вручил им сертификат на авиаперелет в любой из городов России, которым молодожены смогут воспользоваться в течение года, после снятия ограничительных мер, связанных с пандемией.

Голосование в Вологде и Вологодской области завершится менее, чем через час в 20.00 по местному времени.

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Молодожены, заключившие брак 1 июля, проголосовали по поправкам в Конституцию РФ в Вологде

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Теги: голосование, семейные пары, вологодская область



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