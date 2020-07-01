Представители курганской оппозиции назвали голосование по поправкам в Конституцию легитимным

В политических кругах Курганской области начали давать оценку завершающейся процедуре голосования по поправкам в Конституцию РФ.

Директор института экономики и права Курганского госуниверситета, представитель партии "Справедливая Россия", экс-кандидат в губернаторы региона Татьяна Майборода высказала свою позицию, отметив, что проголосовала за поправки.

"Полагаю, что процедура голосования организована на высшем уровне. Все совершенно прозрачно и созданы все условия для голосования - маска, перчатки, ручка. Я горда за свою страну за такие выборы", - рассказала Накануне.RU Майборода.

Она подчеркнула легитимность голосования и отметила, что не заметила никаких нарушений.

Напомним, участки для голосования закроются в Курганской области уже менее, чем через час - в 20.00.