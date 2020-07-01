06 Октября 2020
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Политика Свердловская область Уральский ФО
воробьев алексей петрович генеральный директор зао ренова-стройгруп-академическое (2007) | Фото: Накануне.ru

Основатель Академического призвал проголосовать по поправкам в Конституцию

Основатель микрорайона Академический, бывший премьер-министр Свердловской области Алексей Воробьев рассказал, почему важно проголосовать по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ. Обращение опубликовано в "Инстаграме" УК "Академический".

"Уральцы, мы сегодня голосуем за Конституцию России. Конституция - это основной закон, юридический документ, это действительно так, но это еще и политический документ, он включает принципы - к чему должно стремиться наше общество и государство. Это верность нашему Отечеству, историческая память о нем, преемственность Советскому Союзу, лучшим его принципам, которые провозглашаются в этих поправках, и той России, которая была до 1917 года, это наши традиционные ценности, семья", - заявил Алексей Воробьев.

Он призвал прийти на участки и "отдать свой голос за наше настоящее и за наше будущее".

Также Алексей Воробьев напомнил, что в этот день проводится голосование за присвоение Екатеринбургу звания "Город трудовой доблести". "Наш город заслужил его, даешь это звание Екатеринбургу!" - подчеркнул бывший свердловский премьер.

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Основатель Академического призвал проголосовать по поправкам в Конституцию

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Теги: Алексей Воробьев, Конституция



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