Летальность от коронавируса в мире продолжает снижаться, но он "захватил" Латинскую Америку

В распространении коронавируса в мире в течение июня произошли заметные изменения пропорций между странами.

Общее число заражений в мире достигло 10,6 млн. При этом летальность снижается. Если в начале мая она была 7%, то сейчас опустилась уже ниже 5%.

Пропорции между континентами выровнялись. Так, в Северной Америке всего было выявлено 3,2 млн заражений, в Европе - 2,5 млн, Азии - 2,3 млн, Южной Америке - 2,2 млн. Особняком стоит Африка, где всего 400 тыс. заражений, но это может быть вызвано малым числом тестов.

Летальность самая высокая в Европе - почти 8%, самая низкая - в Азии и Африке - 2,5%. В Европе умерло больше всего людей - 192 тыс., в Северной Америке - 170 тыс.

По странам больше всего заражений в США - 2,6 млн. Далее идут Бразилия (1,4 млн), Россия и Индия, которая почти догнала Россию. Затем следуют Великобритания, Перу, Чили, Испания, Италия, Иран, Мексика, Пакистан, Франция, Турция. Можно заметить, что вверху списка появилось много стран Латинской Америки. Китай, с которого все начиналось, уже на 22-м месте.

В отношении к населению, если не брать страны-карлики, больше всего заражений в Чили - 14 на 1 тыс. Далее идут Оман (10), Панама, Перу, Армения (по 9), США (8), Швеция, Беларусь, Бразилия (по 7), Саудовская Аравия (6). Россия находится на 28-м месте среди всех стран с показателем 4,5 на 1 тыс. То есть в России заразились почти 0,5% населения.

По числу умерших печальное лидерство у США - 127 тыс. В Бразилии умерли почти 60 тыс., Великобритании - 44 тыс., Италии - 35 тыс., Франции - 30 тыс., Испании - 28 тыс. Далее идут Мексика, Индия, Иран, Бельгия, Перу, Россия.

А вот по смертности, то есть отношению умерших из-за коронавируса ко всему населению, картина во многом иная. В самой верхней части списка существенных изменений пока не произошло. Не считая стран-карликов, смертность самая высокая в Бельгии - 856 на 1 млн. Далее идут (с уменьшением с 655 до 352) Великобритания, Испания, Италия, Швеция, Франция, США, Ирландия, Нидерланды. Но за ними следуют (с уменьшением с 301 до 167) Перу, Чили, Бразилия, Эквадор, Швейцария, Канада, Мексика, Панама. Очевидно, что вскоре страны Латинской Америки по смертности могут выйти на первые места, поскольку широкое распространение вируса там началось позже.

Россия по смертности находится на 35-м месте - 66 смертей на 1 млн, Беларусь - на 52-м (41 на 1 млн). Любопытно, что Швеция, где, как и в Белоруссии, не вводился о карантин, по относительному числу заражений вместе с Белоруссией вошла в первую десятку - в этих странах заразились 0,7% населения. Но смертность в Швеции в 13 раз выше - 541 на 1 млн, что явно освидетельствует о различии в уровне здравоохранения стран.

Напомним, ВОЗ недавно заявила об ускорении распространения коронавируса. Ежедневный прирост выявленных заражений увеличился почти до 200 тыс. Однако отчасти это может быть связано с ростом масштабов тестирования.