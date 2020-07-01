"И Конституцию 1993 года наши земляки делали": уральцам нашли аргумент, чтобы проголосовать по поправкам

Сегодня, 1 июля, депутат Государственной думы, один из разработчиков поправок в Конституцию Павел Крашенинников пообщался в режиме видеоконференции с представителями Центра общественного наблюдения Свердловской области и его руководителем – уполномоченным по правам человека в регионе Татьяной Мерзляковой. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном департаменте информационной политики.

"Очень много норм прямого действия. Как только будут обнародованы результаты голосования, в случае положительного решения у нас сразу заработают компенсации, потому что бюджет уже будет верстаться с учетом этого. Сразу заработает многое, связанное с системой сдержек и противовесов и с обеспечением прозрачности всей власти, нормы, связанные с суверенитетом, конечно, тоже сразу заработают", - сказал депутат.

Он отметил, что в случае одобрения поправок необходимо будет принять порядка сотни законов, в том числе, в семейном, пенсионном законодательстве и здравоохранении. Павел Крашенинников также назвал уральский аргумент в пользу голосования по поправкам в Конституцию РФ.

"Я думаю, немного осталось тех, кто еще не определился, но, если кто-то остался, пожалуйста, приходите, голосуйте, у нас есть уральский аргумент для этого: и Конституцию 1993 года наши земляки делали, и здесь наши земляки также много приложили сил. Сейчас есть возможность проявить свою волю и проголосовать за наше будущее развитие, за то, чтобы у нас появилась возможность уточнить механизм государственной деятельности – в 1993 году этого точно не было. Обратить внимание на социальные гарантии, более того, индексировать их каждый год. У нас появилась возможность, на мой взгляд, кричащая – уделить внимание здравоохранению, это всех людей касается. Есть время, друзья, все в ваших руках", - подчеркнул Павел Крашенинников.

Он также подчеркнул важность чистоты и легитимности голосования по основному закону страны. А Татьяна Мерзлякова, которая также работала над поправками к Конституции, сказала, что выстроенная система контроля чистоты выборов исключает серьезные нарушения.

"Самое главное, мы гарантируем чистоту голосования. Я пережила Конституцию сердцем, и мы очень жестко следим, чтобы все было по-честному. Мы привлекли системную оппозицию, они тоже наблюдают. На данный момент в центр поступило 486 обращений. И нарушений, которые бы повлияли на ход голосования, нет", - сказала Татьяна Мерзлякова.

Участки для голосования будут открыты сегодня до 20.00.