"И Конституцию 1993 года наши земляки делали": уральцам нашли аргумент, чтобы проголосовать по поправкам

06 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Карабах — незатухающий постсоветский пожар

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Свердловская область Уральский ФО В России
голосование, поправки (2020) | Фото: Накануне.RU

"И Конституцию 1993 года наши земляки делали": уральцам нашли аргумент, чтобы проголосовать по поправкам

Сегодня, 1 июля, депутат Государственной думы, один из разработчиков поправок в Конституцию Павел Крашенинников пообщался в режиме видеоконференции с представителями Центра общественного наблюдения Свердловской области и его руководителем – уполномоченным по правам человека в регионе Татьяной Мерзляковой. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном департаменте информационной политики.

"Очень много норм прямого действия. Как только будут обнародованы результаты голосования, в случае положительного решения у нас сразу заработают компенсации, потому что бюджет уже будет верстаться с учетом этого. Сразу заработает многое, связанное с системой сдержек и противовесов и с обеспечением прозрачности всей власти, нормы, связанные с суверенитетом, конечно, тоже сразу заработают", - сказал депутат.

Он отметил, что в случае одобрения поправок необходимо будет принять порядка сотни законов, в том числе, в семейном, пенсионном законодательстве и здравоохранении. Павел Крашенинников также назвал уральский аргумент в пользу голосования по поправкам в Конституцию РФ.

Павел Крашенинников(2020)|Фото: ЦОН. Свердловская область

"Я думаю, немного осталось тех, кто еще не определился, но, если кто-то остался, пожалуйста, приходите, голосуйте, у нас есть уральский аргумент для этого: и Конституцию 1993 года наши земляки делали, и здесь наши земляки также много приложили сил. Сейчас есть возможность проявить свою волю и проголосовать за наше будущее развитие, за то, чтобы у нас появилась возможность уточнить механизм государственной деятельности – в 1993 году этого точно не было. Обратить внимание на социальные гарантии, более того, индексировать их каждый год. У нас появилась возможность, на мой взгляд, кричащая – уделить внимание здравоохранению, это всех людей касается. Есть время, друзья, все в ваших руках", - подчеркнул Павел Крашенинников.

Он также подчеркнул важность чистоты и легитимности голосования по основному закону страны. А Татьяна Мерзлякова, которая также работала над поправками к Конституции, сказала, что выстроенная система контроля чистоты выборов исключает серьезные нарушения.

Татьяна Мерзлякова(2020)|Фото: ЦОН. Свердловская область

"Самое главное, мы гарантируем чистоту голосования. Я пережила Конституцию сердцем, и мы очень жестко следим, чтобы все было по-честному. Мы привлекли системную оппозицию, они тоже наблюдают. На данный момент в центр поступило 486 обращений. И нарушений, которые бы повлияли на ход голосования, нет", - сказала Татьяна Мерзлякова.

Участки для голосования будут открыты сегодня до 20.00.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"И Конституцию 1993 года наши земляки делали": уральцам нашли аргумент, чтобы проголосовать по поправкам

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Конституция, поправки, голосование, Екатеринбург, Крашенинников, Мерзлякова



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети