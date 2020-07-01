06 Октября 2020
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Политика В России Москва
Голосование во дворе (2020) | Фото: vk.com/shtabugra

Явка в Москве на 16 часов составила менее 50% - ЦИК

Явка на голосовании по поправкам в Конституцию в Москве составила на 16 часов 48,73%, сообщили в Центральной избирательной комиссии. Напомним, явка в столице на дистанционном электронном голосовании превысила 90%.

Между тем, общая явка по стране на 15 часов мск составила 73%.

Примечательно, что председатель ЦИК Элла Памфилова начала объявлять о результатах голосования на Дальнем Востоке задолго до закрытия участков в европейской части страны. По ее данным, около 73% от уже подсчитанных голосов (менее 1%) отданы за принятие поправок.

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Явка в Москве на 16 часов составила менее 50% - ЦИК

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Теги: явка, голосование по поправкам в конституцию, москва



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