В Петербурге внедорожник протаранил витрину ресторана на Лесном проспекте

Уже вторая за день авария с тараном автомобилем зданий произошла в России: на Лесном проспекте в Санкт-Петербурге внедорожник Ford врезался в стеклянную витрину ресторана. По предварительным данным, пострадавших нет, но заведению нанесен серьезный ущерб.

По данным telegram-канала "112", в салоне находились двое молодых парней, оба сбежали с места происшествия.

Напомним, днем в поселке Ойсхара Чеченской Республики в результате ДТП фура въехала в жилом дом. Авария произошла из-за столкновения легковушки и грузового автомобиля. Водитель легкового автомобиля погиб, водитель фуры получил травмы средней тяжести, в доме находился один человек, он не пострадал, дом почти полностью разрушен.