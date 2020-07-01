06 Октября 2020
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра
Голосование по поправкам в Конституцию РФ, Нижневартовск (2020) | Фото: Администрация Нижневартовска

В Нижневартовске на всех 107 участках абсолютно безопасно можно проголосовать по поправкам в Конституцию

Сегодня – основной день голосования по внесению поправок в Конституцию РФ. Все 107 участков в Нижневартовске открылись в 8.00. Глава муниципалитета Василий Тихонов во время рабочей поездки оценил условия, созданные для обеспечения безопасности граждан, сообщили Накануне.RU в мэрии.

На базе школы №42 работает четыре участка. Всех пришедших встречают волонтёры, которые измеряют температуру, вручают участникам голосования индивидуальные наборы. В каждом из них медицинская маска, ручка, перчатки.

"У нас полностью разведены потоки граждан. Часть участков расположена на улице. Горожане, пришедшие выразить свою гражданскую позицию, не пересекаются. В случае необходимости волонтёры подсказывают маршрут движения", - подчеркнула руководитель средней школы № 42 Галина Гасымова.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ, Нижневартовск(2020)|Фото: Администрация Нижневартовска

Голосование по поправкам в Конституцию РФ, Нижневартовск(2020)|Фото: Администрация Нижневартовска

Все участки сегодня будут открыты до 20.00. Проголосовать вартовчане могут и дома. Для этого нужно до 17.00 уведомить избирательную комиссию, члены которой во время визита будут в индивидуальных средствах защиты. Предоставят их и голосующему. Он должен будет бюллетень опустить в герметично закрытую урну. Во время рабочей поездки Тихонов и детскую школу искусств № 3, где открыты два участка для голосования. По словам председателей, вартовчане охотно выражают свое мнение по поводу предлагаемых поправок.

"Убедился, что на участках предприняты все меры безопасности. У горожан не должно быть поводов для беспокойства и сейчас это очень важно. За процедурой голосования также наблюдают и общественные наблюдатели, среди которых есть и представители различных политических партий. Всего их около 1 тыс. человек", - сказал мэр.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ, Нижневартовск(2020)|Фото: Администрация Нижневартовска

Голосование по поправкам в Конституцию РФ, Нижневартовск(2020)|Фото: Администрация Нижневартовска

По словам председателя ТИК Нижневартовска Елены Омаровой, всего для города изготовлено около 180 тыс. бюллетеней. Их подсчет начнется сразу после 20.00 в присутствии наблюдателей и представителей средств массовой информации.

Все голосующие могут принять участие в беспроигрышной викторине "Моя Конституция". Волонтёры, которые находятся на каждом участке для голосования, помогут зарегистрироваться. Несколько вартовчан уже стали обладателями ценных призов. Например, квартиры. Также среди жителей города еще не разыграны автомобиль и квартира.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ, Нижневартовск(2020)|Фото: Администрация Нижневартовска

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В Нижневартовске на всех 107 участках абсолютно безопасно можно проголосовать по поправкам в Конституцию

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Теги: Василий Тихонов, шлдлслвание, Конституция РФ, школа № 42, детская школа искусств № 3



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