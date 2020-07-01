Бывший министр ЖКХ Прикамья признан виновным в нарушении бюджетного законодательства

Экс-министра ЖКХ Пермского каря Александра Шицына признали виновным в нарушении бюджетного законодательства, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевой прокуратуры.

Во время проверки надзорный орган обнаружил нарушения порядка предоставления субсидий в период, когда Шицын исполнял обязанности руководителя министерства. В результате было возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 15.15.3 КоАП РФ (нарушение главным распорядителем бюджетных средств порядка предоставления межбюджетных трансфертов).

26 июня постановлением минфина Прикамья Шицын признан виновным, ему назначен штраф в размере 10 тыс. руб. Постановление не вступило в законную силу.