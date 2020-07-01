06 Октября 2020
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Общество В бывшем СССР ДНР и ЛНР
ДНР, Донецк (2019) | Фото:

В ДНР пенсионерам вернули бесплатный проезд в общественном транспорте

Глава ДНР Денис Пушилин внес изменения в свой мартовский указ о введении режима повышенной готовности, согласно которым граждане льготных категорий имеют право на бесплатный проезд. Также были отменены другие ограничения.

Это право было временно приостановлено в связи с коронавирусом, так как лицам старше 65 лет сначала предписывалось соблюдать обязательную самоизоляцию, затем она стала рекомендованной.

Помимо этого, отныне разрешается работа кинотеатров, театров, музеев, концертных организаций, библиотек, спортивных клубов, фитнес-центров, развлекательных центров и прочих учреждений при обязательном соблюдении санитарных норм.

Как уже сообщало Накануне.RU, с 1 июля Пушилин разрешил свободный выезд в Россию.

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В ДНР пенсионерам вернули бесплатный проезд в общественном транспорте

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Теги: ДНР, самоизоляция



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