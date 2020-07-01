На Южном Урале избиратели пытались вынести бюллетени с участков

Председатель челябинского облизбиркома Сергей Обертас рассказал о неудавшихся попытках вынести бюллетень с участка для голосования, сообщили Накануне.RU в пресс-службе избирательной комиссии.

Он подчеркнул, что за этим строго следит ГУ МВД.

Никаких серьезных нарушений во время голосования не выявлено.

Напомним, явка на 15.00 в регионе на голосовании по поправкам в Конституцию РФ составила 58,15% избирателей. Голосование продлится до 20.00.