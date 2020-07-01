Памфилова заявила о готовящихся провокациях на голосовании

Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила, что на голосовании по поправкам в Конституцию готовятся провокации. "Провокации готовятся, мы знаем о них", - сказала она в среду в информационном центре ЦИК. Она не уточнила, как именно они могут проявляться и в каких регионах. Отметим, что на Дальнем Востоке голосование уже закончилось, в целом же по стране оно закончится в 21 час по Москве.