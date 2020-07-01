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Политика В России Москва
Глава ЦИК Элла Памфилова голосует по поправкам в Конституцию 27.06.20. (2020) | Фото: пресс-служба ЦИК РФ

Памфилова заявила о готовящихся провокациях на голосовании

Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила, что на голосовании по поправкам в Конституцию готовятся провокации. "Провокации готовятся, мы знаем о них", - сказала она в среду в информационном центре ЦИК. Она не уточнила, как именно они могут проявляться и в каких регионах. Отметим, что на Дальнем Востоке голосование уже закончилось, в целом же по стране оно закончится в 21 час по Москве.

Ранее Памфилова говорила, что голосование проходит без особых нарушений, по крайней мере, без таких, которые потребовали бы специальных заседаний комиссии.

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Памфилова заявила о готовящихся провокациях на голосовании

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Теги: элла памфилова, поправки в конституцию, голосование, провокации



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