Первые данные ЦИК: почти 73% россиян поддержали изменения в Конституцию

ЦИК опубликовала первые данные по голосованию: за принятие поправок в Конституцию высказались 72,92% жителей России.

Против - 25,84% россиян. Данные приведены после обработки 0,79% бюллетеней.

1 июля в 10.00 в Информационном центре ЦИК был включен онлайн-счетчик, на котором отражается явка участников голосования по стране и по каждому субъекту.

В самых восточных регионах России уже началась обработка протоколов. Так, в Чукотском АО обработано 5,45% протоколов, за проголосовали 83,09%, против - 15,75%.

В Сахалинской области обработано 27,62% за 74,02%, против - 24,66%. В Еврейской автономной области обработано 1,09%, за - 80,24%, против - 19,05%. В Забайкалье обработано 0,43%, за - 70,49%, против 28,22%.

В Приморском крае обработано 9,58%, за свои голоса отдали 73,70%, против - 25,25%. В Хабаровском крае по итогам обработки 8,67% протоколов за проголосовали 71,87%, против - 26,78%. В Якутии обработали 11,71% бюллетеней. За высказались 65,35% жителей региона, против - 33,04%.