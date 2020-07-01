06 Октября 2020
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Общество В России
Логотип всероссийского голосования по поправкам в Конституцию. (2020) | Фото: РБК/Презентация &quot;ИМА-консалтинг&quot; для ЦИК

Первые данные ЦИК: почти 73% россиян поддержали изменения в Конституцию

ЦИК опубликовала первые данные по голосованию: за принятие поправок в Конституцию высказались 72,92% жителей России.

Против - 25,84% россиян. Данные приведены после обработки 0,79% бюллетеней.

1 июля в 10.00 в Информационном центре ЦИК был включен онлайн-счетчик, на котором отражается явка участников голосования по стране и по каждому субъекту.

В самых восточных регионах России уже началась обработка протоколов. Так, в Чукотском АО обработано 5,45% протоколов, за проголосовали 83,09%, против - 15,75%.

В Сахалинской области обработано 27,62% за 74,02%, против - 24,66%. В Еврейской автономной области обработано 1,09%, за - 80,24%, против - 19,05%. В Забайкалье обработано 0,43%, за - 70,49%, против 28,22%.

В Приморском крае обработано 9,58%, за свои голоса отдали 73,70%, против - 25,25%. В Хабаровском крае по итогам обработки 8,67% протоколов за проголосовали 71,87%, против - 26,78%. В Якутии обработали 11,71% бюллетеней. За высказались 65,35% жителей региона, против - 33,04%.

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Первые данные ЦИК: почти 73% россиян поддержали изменения в Конституцию

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Теги: цик, голосование, поправки в конституцию



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