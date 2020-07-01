06 Октября 2020
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Политика В России За рубежом
Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Хасан Рухани (2017) | Фото:kremlin.ru

Путин назвал санкции США и ЕС в отношении Сирии "экономическим удушением"

Владимир Путин, Хасан Рухани и Реджеп Тайип Эрдоган сегодня проводят трехсторонний видеосаммит по вопросу урегулирования сирийского конфликта.

В начале встречи Путин и Эрдоган выразили соболезнования главе Ирана в связи со взрывом в тегеранской больнице, произошедшем накануне.

Путин напомнил, что саммит должен был состояться в марте этого года в Тегеране, но "известные обстоятельства этому помешали". В то же время он выразил готовность приехать на личную встречу в Иран как только это станет возможным.

Все трое президентов признали, что эпидемия коронавируса усугубила бедственное положение сирийского народа, теперь страна нуждается в экстренной гуманитарной помощи. По словам российского президента, до половины населения Сирии нуждается в продовольственной помощи.

Но не только коронавирус разрушает экономику Сирии, считают Путин и Рухани (Эрдоган, кстати, был более сдержан в оценках). Иран и Россия винят США и ЕС (а Иран - еще и Израиль) во введении "нелегальных санкций". "Нелегальные санкции введены в обход ООН. Половина населения нуждается в продовольственной помощи. В Вашингтоне и Брюсселе принято решение продлить санкции и ввести новые. Это экономическое удушение Сирии. Надо продумать, как бы мы могли помочь гуманитарной помощью", -  заявил Путин.

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Путин назвал санкции США и ЕС в отношении Сирии "экономическим удушением"

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Теги: владимир путин, сирия, переговоры, хасан рухани, реджеп тайип эрдоган



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