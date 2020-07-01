Порошенко перед судом: Украину возглавляют преступники

Бывший украинский президент Петр Порошенко заявил, что у власти на Украине находятся преступники. Об этом он сказал на суде, который избирает ему меру пресечения по делу о незаконном назначении замглавы СВР Сергея Семочко.

Напомним,в июне Порошенко впервые стал подозреваемым и ему было сообщено о подозрении. Но заседание суда было перенесено в связи со смертью отца Порошенко.

Перед заседанием на улице выступил сам олигарх. Он резко осудил власти, которые будто бы преследуют "украинских патриотов". На его странице в Facebook появился текст его речи и видео.

"На что рассчитывают эти преступники у власти? Эти ставленники Путина рассчитывают, что нам безразлично. Они рассчитывают, что они будут делать свое черное дело, пользуясь нашей молчаливой бездействием. Они сдали в аренду адвокатам Януковича все правоохранительные органы, включая ГБР. Вы могли представить 13 месяцев назад, что ГБР будет де-факто возглавлять адвокат Януковича, который совершил государственное преступление и пригласил российские войска на Украину, который виновен в оккупации вместе с Путиным? И он будет расправляться с патриотами! Тотальная некомпетентность власти привела к тому, что страна на сегодняшний день не способна сопротивляться "агрессору", потому что власть разрушает, сокращает армию. Они оказались совершенно несостоятельными защитить страну от пандемии коронавируса. Тысячи врачей заболели, потому что они маски и защитные костюмы продали в Россию", - буквально вопил Порошенко.

Против президента Владимира Зеленского выступил экс-спикер Рады Андрей Парубий. Он заявил, что у Зеленского "порошенкозависимость" и комплекс неполноценности. И его нужно устранить.

Экс-депутат Рады Татьяна Черновол сказала, что "это маленькое потерпевшее зеленое чмо думает, что его кто-то защитит?" И именно они посадят Зеленского за коррупцию и другие преступления. Притом что недавно Зеленский подал в суд против телеведущего Сергея Пояркова, тоже назвавшего его "маленьким зеленым чмом", а также "криворожским ссыкунчиком".

А экс-премьер Арсений Яценюк предрек "необратимые политические последствия" для власти, если дело против Порошенко не закроют.

Отметим, что с уголовным делами против Порошенко Зеленский явно запоздал. У него уже нет того доверия, которое было год назад, а люди ему в основном не доверяют. В то же время у Зеленского появляется реальный шанс очень сильно повысить свой рейтинг - это выполнить своей обещание и посадить-таки Порошенко в тюрьму, поскольку, согласно последним опросам, 51% украинцев считают дела против олигарха наказанием за его преступления и борьбой за справедливость.

Однако расследуемое дело является наименее значимым и малопонятным для населения, отмечал юрист Андрей Портнов. И практически безопасным для Порошенко. Посадить его будет почти невозможно. Так, даже прокуратура требует лишь запрета на выезд за границу, хотя сначала хотела ареста.

Дело против Порошенко во многом завершает для Зеленского период лавирования и заигрывания со всеми. Если дело не завершится реальным сроком олигарху, доверие Зеленскому уже необратимо может упасть до того минимума, который был у самого Порошенко. Но решится ли Зеленский?