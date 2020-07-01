Порошенко перед судом: Украину возглавляют преступники

06 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Карабах — незатухающий постсоветский пожар

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В бывшем СССР Украина
Петр Порошенко (2020) | Фото: Facebook, Петр Порошенко

Порошенко перед судом: Украину возглавляют преступники

Бывший украинский президент Петр Порошенко заявил, что у власти на Украине находятся преступники. Об этом он сказал на суде, который избирает ему меру пресечения по делу о незаконном назначении замглавы СВР Сергея Семочко.
Читайте также:

Напомним,в июне Порошенко впервые стал подозреваемым и ему было сообщено о подозрении. Но заседание суда было перенесено в связи со смертью отца Порошенко.

Перед заседанием на улице выступил сам олигарх. Он резко осудил власти, которые будто бы преследуют "украинских патриотов". На его странице в Facebook появился текст его речи и видео.

"На что рассчитывают эти преступники у власти? Эти ставленники Путина рассчитывают, что нам безразлично. Они рассчитывают, что они будут делать свое черное дело, пользуясь нашей молчаливой бездействием. Они сдали в аренду адвокатам Януковича все правоохранительные органы, включая ГБР. Вы могли представить 13 месяцев назад, что ГБР будет де-факто возглавлять адвокат Януковича, который совершил государственное преступление и пригласил российские войска на Украину, который виновен в оккупации вместе с Путиным? И он будет расправляться с патриотами! Тотальная некомпетентность власти привела к тому, что страна на сегодняшний день не способна сопротивляться "агрессору", потому что власть разрушает, сокращает армию. Они оказались совершенно несостоятельными защитить страну от пандемии коронавируса. Тысячи врачей заболели, потому что они маски и защитные костюмы продали в Россию", - буквально вопил Порошенко.

Петр Порошенко(2020)|Фото: Facebook, Петр Порошенко

Против президента Владимира Зеленского выступил экс-спикер Рады Андрей Парубий. Он заявил, что у Зеленского "порошенкозависимость" и комплекс неполноценности. И его нужно устранить.

Экс-депутат Рады Татьяна Черновол сказала, что "это маленькое потерпевшее зеленое чмо думает, что его кто-то защитит?" И именно они посадят Зеленского за коррупцию и другие преступления. Притом что недавно Зеленский подал в суд против телеведущего Сергея Пояркова, тоже назвавшего его "маленьким зеленым чмом", а также "криворожским ссыкунчиком".

А экс-премьер Арсений Яценюк предрек "необратимые политические последствия" для власти, если дело против Порошенко не закроют.

Отметим, что с уголовным делами против Порошенко Зеленский явно запоздал. У него уже нет того доверия, которое было год назад, а люди ему в основном не доверяют. В то же время у Зеленского появляется реальный шанс очень сильно повысить свой рейтинг - это выполнить своей обещание и посадить-таки Порошенко в тюрьму, поскольку, согласно последним опросам, 51% украинцев считают дела против олигарха наказанием за его преступления и борьбой за справедливость.

Однако расследуемое дело является наименее значимым и малопонятным для населения, отмечал юрист Андрей Портнов. И практически безопасным для Порошенко. Посадить его будет почти невозможно. Так, даже прокуратура требует лишь запрета на выезд за границу, хотя сначала хотела ареста.

Дело против Порошенко во многом завершает для Зеленского период лавирования и заигрывания со всеми. Если дело не завершится реальным сроком олигарху, доверие Зеленскому уже необратимо может упасть до того минимума, который был у самого Порошенко. Но решится ли Зеленский?

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Порошенко перед судом: Украину возглавляют преступники

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Украина, Петр Порошенко, Владимир Зеленский, суд над Порошенко



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети