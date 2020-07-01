Явка тюменцев на избирательные участки региона превысила 68%

На избирательных участках по поправкам в Конституцию проголосовало 68,08% жителей Тюменской области. Об этом сообщил председатель региональной Избирательной комиссии Игорь Халин. По его словам, на 15.00 1.07.2020 г. свой голос отдали уже 768 тыс. 107 избирателей.

"Новых жалоб, обращений, заявлений в избирательные комиссии Тюменской области на данный час не поступило. Голосование идет в штатном режиме, в спокойной обстановке. За соблюдением общественного порядка следят сотрудники правоохранительных органов", - сообщил председатель избиркома.

Согласно его заверениям, явка на голосование в регионе достаточно высокая, однако жители до сих пор продолжают идти на участки. При этом за законностью и легитимностью общероссийского голосования на территории области строго следят общественные наблюдатели.