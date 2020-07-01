Заседание рабочей группы по поправкам с участием Путина пройдет 3 июля

Заседание рабочей группы по поправкам к Конституции России планируется на 3 июля, сообщил глава комитета Государственной думы по образованию Вячеслав Никонов.

Оно пройдет в режиме онлайн. В заседании по видеосвязи примет участие президент Владимир Путин, передает РИА Новости.

Накануне глава государства обратился к россиянам, призвав их проголосовать по поправкам в Конституцию. 1 июля – основной день голосования. Средняя явка, по последним данным ЦИК, превысила 60%.