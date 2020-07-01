"С ответственностью за будущее". Наблюдатели Югры – о голосовании по поправкам в Конституцию

Губернатор Югры Наталья Комарова провела встречу с общественными наблюдателями за ходом голосования по поправкам в Конституцию. Они рассказали главе региона, что серьёзных нарушений на участках нет, волеизъявление проходит прозрачно и, что важно в условиях непростой эпидемиологической ситуации, с соблюдением всех мер безопасности, передаёт корреспондент Накануне.RU.

За процессом голосования в Югре следят почти 12 тыс. человек, это люди из разных общественных объединений, партий.

"Наблюдатель из Нижневартовска сформулировала, что для неё голосование – это "собственная ответственность за её и детей будущее". Это и есть ваша миссия. Взаимодействие наблюдателей и избирателей хорошо организовано. Результат – отсутствие зарегистрированных нарушений во время волеизъявления. Важно именно в этот час сверить часы", – сказала Наталья Комарова.

Омбудсмен Наталья Стребкова рассказала губернатору, что в этом году созданы беспрецедентные для наблюдения условия.

"В состав мониторинговой группы при уполномоченном вошли сотрудники аппарата, ОНК, общественных организаций, представители коренных народов, всего 94 человека. В этом году мы дважды начинали работу группы – до пандемии и после. На первом этапе организовали просветительскую работу по поправкам и "горячую линию", которая популярна у молодёжи. Позже список задач расширился. Оценивалась доступность голосования маломобильных групп, возможность отдать голос вне участка, а также безопасность. Начиная с 10 июня, члены группы выезжали в отделённые места голосования, чтобы оценить его доступность, а также в места проживания коренных народов. Всего охвачены почти 500 мест. В Югре всё лучше и благоприятнее становятся условия для голосования маломобильных граждан", – сказала уполномоченный по правам человека в регионе.

Организовано голосование вне участков, работают новые форматы и алгоритмы волеизъявления – такие как голосование на дому, во дворах, и для каждого гражданина, вне зависимости от его местонахождения и условий вокруг, обеспечена реализация его избирательного права.

Сотрудник организации "Спасение Югры" Ефим Тайбин отметил, что побывал на нескольких участках, в частности, в стойбище коренных малочисленных народов и на нефтегазовом месторождении. Он высоко оценил уровень организации.

На базе Общественной палаты Югры создан Центр общественного наблюдения, который действует все дни голосования. Руководитель ОП Ирина Максимова заявила, что в регионе появился "золотой корпус наблюдателей", и внесла ряд предложений по дальнейшей работе.

"Наблюдателей объединяют цельность, доброта и ответственность. Надо сохранить этот золотой фонд, корпус наблюдателей. Серьёзных замечаний не зафиксировано. Есть предложения для совершенствования голосования. Например, включить наблюдателей в состав межведомственной группы, принимающей помещения для голосования. Они могут предложить то, что сделает процедуру удобнее", – сказала Максимова.

Наблюдатель из Нефтеюганского района Евгения Курынкина отметила, что главным для подготовки и проведения голосования была безопасность его участников. "Нас неоднократно обучали. Со времени президентских выборов увеличился "золотой стандарт наблюдателя". Первая часть – 38 пунктов и вторая – 69 пунктов. Ранее всего было 45", – сказала она.

На безопасность процедур обращают внимание и наблюдатели от партий. Даже представители оппозиции признают, что голосование организовано с соблюдением всех необходимых мер, и отмечают высокую явку.

Наблюдатель Виктор Сысун (ЛДПР) в разговоре с Накануне.RU отметил, что каждому пришедшему выдаётся набор средств индивидуальной защиты. Паспорт голосующий показывает издалека. Явка оказалась довольно высокой.

"С точки зрения донесения информации и привлечения людей, мы видим, что даже без сегодняшних данных по явке проголосовало уже больше 50% избирателей. Отстают крупные города – Сургут, Нижневартовск, где явка пока 35%. Хотелось бы более активного участия граждан в вопросах, которые влияют на дальнейшую судьбу страны", – сказал Сысун.

Глава сельского поселения Локосово Игорь Романов (наблюдатель из КПРФ) также рассказал Накануне.RU, что, по его оценке, все меры безопасности соблюдены, на участки активно идут голосовать.

"Особенность наша – в том, что село труднодоступное, и многие, кто тут прописан, живут в Сургуте, Нижневартовске. И голосуют по месту пребывания. Сейчас ещё погода испортилась, от неё зависит работа переправы, паром ходит – не ходит. Но явка хорошая", – сказал Игорь Романов.

По данным на полдень 1 июля, в Югре проголосовали 607,5 тыс. человек (53,05 % имеющих право голоса югорчан). "Это хороший результат нашей работы на избирательных участках во все дни голосования, – сказал глава комиссии Денис Корнеев. – И тот подход, который был применен избирательной системой для того, чтобы избежать скученности на участках для голосования, себя оправдал".

За время проведения голосования в избирком не поступило ни одной жалобы и ни одного обращения о нарушениях. На телефонную линию поступают звонки о предоставлении разъяснений по тем или иным вопросам и процедурам.