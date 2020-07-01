На открытие летним кафе Прикамья потребуется две недели

Владельцы заведений общепита утверждают, что не смогут открыться в первые дни июля, несмотря на то, что власти разрешили работу летних кафе.

Как сообщает "Текст" со ссылкой на совладельца Barmanagement.pro ("Лапшичная", бары Mai Tai, Speakeasy, Rob Roy, Curtiss и ресторан Nolan wine & kitchen) Николая Канищева, на полное открытие уйдет до двух недель.

"Мы три месяца не работали, нам нужно собрать поваров, официантов, барменов", - сообщил изданию Канищев.

Некоторые рестораны просят гостей предварительно бронировать столики в летниках. Из-за хорошей погоды спрос на места в "летниках" может превысить предложение.

Напомним, летние кафе Прикамья возобновляют свою работу с сегодняшнего дня. Решение было принято на заседании краевого оперативного штаба.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Пермского края, согласно изменениям в указе, владельцы сезонных кафе обязуются обеспечить посетителей безопасным времяпрепровождением. Для этого все столы должны быть расставлены на расстоянии 1,5 м., в заведениях каждые 2-4 часа будет проводиться дезинфекция контактных поверхностей, допускается использование одноразовой посуды или ее мытье с применением дезинфицирующих моющих средств. Все посетители также должны проходить санобработку рук.