В Чечне фура въехала в жилой дом из-за ДТП. Один человек погиб

В поселке Ойсхара Чеченской Республики в результате ДТП фура въехала в жилом дом. Авария произошла из-за столкновения легковушки и грузового автомобиля, сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Сотрудники МЧС производили деблокировку пострадавших в ДТП. Сейчас проводится разбор завала. Водитель легкового автомобиля погиб при столкновении, водитель фуры получил травмы средней степени тяжести, он был передан прибывшей бригаде скорой помощи. В частном доме в этот момент находился 1 человек, который, к счастью, не пострадал", - говорится в сообщении МЧС.