06 Октября 2020
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Происшествия В России Северо-Кавказский ФО
Фура врезалась в жилой дом в Чечне. (2020) | Фото: пресс-служба МЧС России

В Чечне фура въехала в жилой дом из-за ДТП. Один человек погиб

В поселке Ойсхара Чеченской Республики в результате ДТП фура въехала в жилом дом. Авария произошла из-за столкновения легковушки и грузового автомобиля, сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Сотрудники МЧС производили деблокировку пострадавших в ДТП. Сейчас проводится разбор завала. Водитель легкового автомобиля погиб при столкновении, водитель фуры получил травмы средней степени тяжести, он был передан прибывшей бригаде скорой помощи. В частном доме в этот момент находился 1 человек, который, к счастью, не пострадал", - говорится в сообщении МЧС.

Фура врезалась в жилой дом в Чечне.|Фото: пресс-служба МЧС России

Фото: пресс-служба МЧС России

Фура врезалась в жилой дом в Чечне.|Фото: пресс-служба МЧС России

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В Чечне фура въехала в жилой дом из-за ДТП. Один человек погиб

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Теги: чечня, фура, жилой дом, погибший



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