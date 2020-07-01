"С 1 августа тарифы по ЖКХ увеличат в четыре раза". В Екатеринбурге – новые провокации во время голосования

Глава администрации Верх-Исетского района Екатеринбурга Андрей Морозов рассказал о новых провокациях во время голосования по поправкам в Конституцию России.

Напомним, ранее о провокационных моментах рассказывал глава города Александр Высокинский. По данным мэра, накануне был массовый обзвон горожан якобы от Роспотребнадзора и "вашей больницы": звонившие утверждали, что "ваш подъезд находится на карантине", поэтому нужно сидеть дома и никуда не выходить.

Как передает корреспондент Накануне.RU, на сегодняшнем брифинге Андрей Морозов это подтвердил. Он отметил, что кроме Верх-Исетского района такие звонки поступали жителям Юго-Запада и центральной части уральской столицы.

"Кроме этого, были звонки о том, что с 1 августа якобы в четыре раза будут увеличены тарифы по ЖКХ. Естественно, все это вызывает негативную реакцию, особенно у пожилых людей, которые после этого решают не участвовать в голосовании, хотя ранее были настроены это сделать", - рассказал Морозов.

Александр Высокинский заявлял, что по фактам обзвонов власти готовят заявления в правоохранительные органы. По словам Андрея Морозова, это будет сделано только в том случае, если поступят обращения от горожан, которые считают себя пострадавшими.

По последним официальным данным, явка на голосовании по поправкам в Конституцию в Свердловской области составила 46,2%.