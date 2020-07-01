"Есть вещи, над которыми нельзя шутить": Комиссия ГД изучит публикацию "Медузы" о Ржевском мемориале

В Госдуме обратили внимание на публикацию интернет-издания "Медуза" о Ржевском мемориале.

Комиссия ГД по расследованию вмешательства в дела РФ извне изучит статью на предмет соблюдения законодательства, сообщил глава комиссии Василий Пискарев.

Издание разместило материал с иллюстрацией и сравнила монумент с отрицательным существом дементором из книг о Гарри Поттере.

По словам Пискарева, есть вещи, над которыми нельзя шутить.

"Размещение подобного вида материалов демонстрируют только глупость и дремучую необразованность их авторов, для которых ничего не значат ни история кровопролитной Ржевской битвы, ни пронзительные строки Твардовского", - приводит слова депутата РИА Новости.

30 июня президенты России и Белоруссии открыли Ржевский мемориал Советскому солдату в Тверской области. На церемонию пригласили ветеранов, с которыми Владимир Путин и Александр Лукашенко пообщались перед открытием памятника.

Инициаторами возведения монумента выступили ветераны Великой Отечественной войны, обратившиеся в адрес Комитета Союзного государства и поисковиков Российского военно-исторического общества (РВИО) с просьбой увековечить память своих боевых товарищей к 75-летию Победы. По итогам открытого международного конкурса на лучшее архитектурно-художественное решение победил проект скульптора А.Коробцова и архитектора К.Фомина – 25-метровая бронзовая фигура советского солдата, возведенная на 10-метровом насыпном кургане. Реализация проекта осуществлялась РВИО при поддержке Союзного государства, Министерства культуры РФ, правительства Тверской области и Музея Победы.