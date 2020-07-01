Минкомсвязи РФ хочет видеть в России офис Telegram

Министр связи РФ Максут Шадаев поддержал бы открытие в России офиса мессенджера Telegram. "Чем больше технологических компаний будут здесь присутствовать, чем больше они будут создавать рабочих мест, конечно, мы за", - цитирует Шадаева РИА Новости.

Ранее создатель Telegram Павел Дуров рассказывал, что штаб-квартира компании находится в ОАЭ, там же он живет и сам. Российские и американские условия работы IT-специалистов он критиковал.

Напомним, в середине июня стало известно, что Роскомнадзор и Генпрокуратура отказались от блокировки мессенджера после двух лет нелегального положения сервиса в России.