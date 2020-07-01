06 Октября 2020
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
ребенок, стена (2020) | Фото: t.me/tmn_incident/8361

В Тюменской области на ребенка упал кусок стены

В поселке Боровском во дворе дома по ул. Мира кусок стены упал на пробегающего мимо ребенка. Информация об этом была опубликована в группе "ЧС Тюмень" поздно вечером, 30 июня, передает корреспондент Накануне.RU.

В комментариях одна из подписчиц группы сообщила, что якобы дети "расшатывали стену" и она упала на одного из них.

В пресс-службе регионального департамента здравоохранения сообщили, что ребенку рекомендовано амбулаторное наблюдение.

ребенок, стена(2020)|Фото: t.me/tmn_incident/8361

"Вызов поступил вчера, 30 июня, в 18.29, повод к вызову — упала плита на ногу. На место происшествия бригада скорой медицинской помощи прибыла через 12 минут. После осмотра и оказания помощи медики доставили пациента в ОКБ №2, где у ребенка диагностировали ушибы и ссадины голени. После оказания необходимой медицинской помощи, пациенту рекомендовано амбулаторное наблюдение", - прокомментировали в пресс-службе.

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В Тюменской области на ребенка упал кусок стены

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Теги: ребенок, стена



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Развитие сюжета:

Ранее 04.07.2020 10:20 Мск В Тюменской области следователи проводят проверку из-за падения на ребенка куска стены

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