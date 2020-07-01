Явка на голосовании по поправкам в Конституцию в Свердловской области составила 46,2%

Уже 46,2% свердловчан проголосовали по поправкам в Конституции. Об этом сообщил председатель Избирательной комиссии Свердловской области Владимир Русинов. Согласно его словам, на избирательных участках в регионе сейчас трудятся 8 тыс. 645 общественных наблюдателей.

На текущий момент в области проголосовали уже 1 млн 543 тыс. 76 избирателей. Лидером по-прежнему является Пелым с явкой в 77,3%. За ним следует Волчанск, а закрывает список столица Урала – Екатеринбург с явкой в 38,28%.