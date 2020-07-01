06 Октября 2020
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Политика Санкт-Петербург
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Протестные акции 1 июля в Петербурге могут закончиться задержаниями и штрафами

В среду, 1 июля, пройдет всероссийское голосование по поправкам в Конституцию. Активисты в Петербурге решили провести в этот день массовый флешмоб, участников которого не предупреждают о возможных последствиях в виде административной ответственности.

Досрочное голосование по изменению Конституции РФ началось 25 июня, а основной день назначен на 1 июля. Противники поправок решили в этот день провести массовый флешмоб в Петербурге на Дворцовой площади. Предполагается, что участники акции соберутся в центре города с плакатами. Организаторы также сообщили о сотрудничестве с организацией «Апология протеста», юристы которой будут доказывать «невиновность» всех возможных задержанных.

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Стоит отметить, что активисты не предупреждают возможных участников флешмоба об административной ответственности, которая предусмотрена за участие в массовых мероприятиях в период пандемии коронавируса. Несмотря на то, что правительство Петербурга ввело ряд послаблений, до конца режим самоизоляции не снят, а, следовательно, продолжает действовать ответственность за его нарушение.

Согласно Федеральному закону №53 о собраниях и митингах, пикетирование также является публичным мероприятием, следовательно попадает под запрет, пока не будут сняты все ограничения. Согласно постановлению правительства Северной столицы №121 от 13 марта текущего года, массовые акции на время эпидемии COVID-19 запрещены, а нарушение пункта 2.3.1 настоящего документа влечет административную ответственность. Кроме того, опубликованный на сайте Заксобрания Петербурга указ гласит, что неисполнение требований о временной приостановке проведения мероприятий при участии граждан влечет наложение административного штрафа для должностных лиц в размере от 30 до 40 тысяч рублей, а для отдельных лиц – четыре тысячи рублей.

Вероятно, что предстоящий флешмоб пройдет в формате одиночного пикетирования, следовательно, все его участники нарушат указ губернатора Петербурга и навлекут на себя крупные денежные штрафы. Кроме того, участники акции могут повторить судьбу журналиста Ильи Азара, которого задержали за одиночный пикет в Москве и поместили под административный арест.

Стоит отметить, что возможные административные штрафы территориально не ограничиваются только Петербургом, поскольку массовые мероприятия любого характера запрещены по всей России. Гражданам следует хорошо подумать, прежде чем принимать участие в подобных акциях, а организаторам - не подставлять своих сторонников.

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Протестные акции 1 июля в Петербурге могут закончиться задержаниями и штрафами

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Теги: флешмоб, поправки в конституцию рф, голосование, дворцовая площадь



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