06 Октября 2020
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Виктория Боня (2017) | Фото:instagram.com/victoriabonya

Пранкеры разыграли Викторию Боню: по просьбе "Чичваркина" она высказалась против поправок в Конституцию

Пранкеры Лексус и Вован разыграли экс-участницу "Дома-2" и популярного блогера Викторию Боню. Они позвонили женщине от имени бизнесмена Евгения Чичваркина и предложили за деньги опубликовать в ее Instagram видео, в котором она должна была бы высказаться против принятия поправок в Конституцию. Боня сказала, что возьмет за такое размещение от 5 до 7 тысяч евро. Соответствующее видео вышло на ее странице 30 июня.

Аудиозапись с пранком Владимир Кузнецов (Вован) опубликовал на своем канале на YouTube. Как отмечает Лента.Ру, ознакомившаяся с записью, "Чичваркина" интересовало мнение звезды о вреде от вышек 5G и то, согласится ли она приехать в Лондон и "оценить его хорошую постель". "Ой, я люблю хорошую постель очень сильно!" — сказала блогерша.

Ранее Виктория Боня в своем Instagram-аккаунте выступила против того, чтобы в Конституцию была внесена поправка о минимальном размере оплаты труда. "Мы сначала минимальный размер оплаты повышаем, раздаем деньги всяким алкоголикам и нищебродам, а потом плачемся, почему у нас все хреново. Лучше бы бизнесменам помогли. Которые работают", — заявила она.

Боня много лет проживает в Монако, у нее есть дочь от сына ирландского миллионера. В последнее время Викторию часто обсуждают в сети, поскольку она считает опасным стандарт сотовой связи 5G, боится чипирования населения и пропагандирует конспирологические версии происхождения коронавируса.  

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Пранкеры разыграли Викторию Боню: по просьбе "Чичваркина" она высказалась против поправок в Конституцию

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Теги: виктория боня, пранкеры лексус и вован, чичваркин, поправки в конституцию



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