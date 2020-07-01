Пранкеры разыграли Викторию Боню: по просьбе "Чичваркина" она высказалась против поправок в Конституцию

Пранкеры Лексус и Вован разыграли экс-участницу "Дома-2" и популярного блогера Викторию Боню. Они позвонили женщине от имени бизнесмена Евгения Чичваркина и предложили за деньги опубликовать в ее Instagram видео, в котором она должна была бы высказаться против принятия поправок в Конституцию. Боня сказала, что возьмет за такое размещение от 5 до 7 тысяч евро. Соответствующее видео вышло на ее странице 30 июня.

Аудиозапись с пранком Владимир Кузнецов (Вован) опубликовал на своем канале на YouTube. Как отмечает Лента.Ру, ознакомившаяся с записью, "Чичваркина" интересовало мнение звезды о вреде от вышек 5G и то, согласится ли она приехать в Лондон и "оценить его хорошую постель". "Ой, я люблю хорошую постель очень сильно!" — сказала блогерша.

Ранее Виктория Боня в своем Instagram-аккаунте выступила против того, чтобы в Конституцию была внесена поправка о минимальном размере оплаты труда. "Мы сначала минимальный размер оплаты повышаем, раздаем деньги всяким алкоголикам и нищебродам, а потом плачемся, почему у нас все хреново. Лучше бы бизнесменам помогли. Которые работают", — заявила она.

Боня много лет проживает в Монако, у нее есть дочь от сына ирландского миллионера. В последнее время Викторию часто обсуждают в сети, поскольку она считает опасным стандарт сотовой связи 5G, боится чипирования населения и пропагандирует конспирологические версии происхождения коронавируса.