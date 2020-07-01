06 Октября 2020
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Политика Свердловская область В России
Александр Высокинский на голосовании по поправкам в Конституцию РФ (2020) | Фото: Накануне.RU

"Ваш подъезд на карантине": в Екатеринбурге устроили провокации во время голосования по поправкам

В Екатеринбурге устроили провокации во время голосования по поправкам в Конституцию России. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом на сегодняшнем брифинге рассказал глава города Александр Высокинский.
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По данным мэра, провокационные моменты были выявлены в Верх-Исетском и некоторых других районах уральской столицы.

"Вчера был массовый обзвон якобы от Роспотребнадзора и "вашей больницы". Звонившие утверждали, что "ваш подъезд находится на карантине", поэтому нужно сидеть дома и никуда не выходить. Сейчас мы готовим надлежащие заявления в правоохранительные органы и разбираемся в ситуации", - рассказал Высокинский.

По его словам, экстренной ситуации с коронавирусом в Екатеринбурге нет и горожанам не следует поддаваться на подобные провокации. Глава добавил, что по данным на 15 часов в столице Урала проголосовали более 420 тысяч человек.

Напомним, ранее Александр Высокинский объяснил низкую явку в Екатеринбурге на голосовании по поправкам.

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"Ваш подъезд на карантине": в Екатеринбурге устроили провокации во время голосования по поправкам

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Теги: поправки, голосование, провокации, Высокинский, Екатеринбург



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