"Ваш подъезд на карантине": в Екатеринбурге устроили провокации во время голосования по поправкам

В Екатеринбурге устроили провокации во время голосования по поправкам в Конституцию России. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом на сегодняшнем брифинге рассказал глава города Александр Высокинский.

По данным мэра, провокационные моменты были выявлены в Верх-Исетском и некоторых других районах уральской столицы.

"Вчера был массовый обзвон якобы от Роспотребнадзора и "вашей больницы". Звонившие утверждали, что "ваш подъезд находится на карантине", поэтому нужно сидеть дома и никуда не выходить. Сейчас мы готовим надлежащие заявления в правоохранительные органы и разбираемся в ситуации", - рассказал Высокинский.

По его словам, экстренной ситуации с коронавирусом в Екатеринбурге нет и горожанам не следует поддаваться на подобные провокации. Глава добавил, что по данным на 15 часов в столице Урала проголосовали более 420 тысяч человек.

Напомним, ранее Александр Высокинский объяснил низкую явку в Екатеринбурге на голосовании по поправкам.