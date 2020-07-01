06 Октября 2020
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Pussy Riot на Красной площади выкладывают телами число 2036. (2020) | Фото: Дождь

Pussy Riot на Красной площади выложили телами число 2036

На Красной площади активисты, среди которых были члены Pussy Riot и московские муниципальные депутаты, выложили цифру "2036" своими телами.

Всего в акции приняли участие восемь человек, сообщает telegram-канал "Подъем" со ссылкой на одну из участниц акции. Всех их задержали.

"2036" — реплика акции российской арт-группы Э.Т.И. Анатолия Осмоловского. 18 апреля 1991 года участники группы своими телами выложили на Красной площади перед мавзолеем матерное название мужского полового органа. Так активисты выступили против закона "О нравственности", запрещавшего ругаться матом в общественных местах.

Pussy Riot на Красной площади выкладывают телами число 2036.|Фото: Дождь

Фото: телеканал "Дождь"

До 2036-го года Владимир Путин сможет находиться на посту президента России после принятия поправок в Конституцию. Сегодня последний день голосования по проекту нового текста основного закона.

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Pussy Riot на Красной площади выложили телами число 2036

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Теги: Pussy Riot, красная площадь, голосование, поправки в конституцию, владимир путин



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