Москва и Минск пришли к пониманию в вопросе формирования цены на газ, - посол

Россия и Белоруссия достигли понимания в вопросе преодоления споров по цене на газ, заявил белорусский посол Владимир Семашко.

По его словам, две страны также демонстрируют взаимопонимание по вопросу формирования единого рынка газа.

Семашко сообщил, что 30 июня состоялась "знаковая" встреча министров энергетики России и Белоруссии Александра Новака и Виктора Каранкевича. На ней также присутствовали дипломаты и глава "Газпрома" Алексей Миллер.

По словам посла, есть понимание, что к 1 января "мы должны решить ту задачу, которую ставили в 2017 году", передает ТАСС.

Он напомнил, что три года назад Россия и Белоруссия договорились сформировать методику определения цен на газ в двусторонней торговле, чтобы впоследствии перейти к единому рынку энергоресурсов.

В начале июня сообщалось, что Минэнерго Белоруссии предложило "Газпрому" обсудить условия поставок газа в этом году. Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер заявлял, что Минск задолжал компании более 165 миллионов долларов за поставленное топливо.

Сотрудник Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач полагает, что очередные требования по ценам отражают стандартную переговорную стратегию Минска по газу, когда цена рассчитывается не на основе контракта, а согласно "собственным представлениям". Отмечалось, что продолжение такой линии может быть чревато прекращением поставок российского газа.