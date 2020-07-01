В Челябинске, чтобы вернуть детей в садик, потребуется справка о здоровье

В Челябинской области со 2 июля в полном объеме начинают работать детсады. Чтобы вернуть ребенка в садик, потребуется справка о здоровье.

"Учитывая эпидобстановку и действующие требования СанПиН, прием детей, отсутствующих более пяти дней, осуществляется только при наличии справки от врача об отсутствии контакта с инфекционными больными (действительна 72 часа)", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Получить справку для детсада можно дистанционно. Для этого родитель должен заблаговременно уведомить детский сад о выходе ребенка в группу. В свою очередь администрация дошкольного образовательного учреждения самостоятельно запрашивает медицинскую организацию сведения об эпидокружении ребенка. при этом родитель должен уточнить в учреждении возможность получения справки таким способом.

Также родители могут самостоятельно обратиться в детскую поликлинику и получить справку по предварительной записи.

Челябинцам также сообщили, что помещения и уличные площадки детских садов регулярно обрабатываются дезинфицирующими средствами. Детей будут регулярно осматривать медработники, а родители должны приходить в детское дошкольное учреждение только в маске.