06 Октября 2020
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Общество Челябинская область
детский сад, тихий час, кроватки, детсад (2019) | Фото:пресс-служба администрации Липецкой области

В Челябинске, чтобы вернуть детей в садик, потребуется справка о здоровье

В Челябинской области со 2 июля в полном объеме начинают работать детсады. Чтобы вернуть ребенка в садик, потребуется справка о здоровье.

"Учитывая эпидобстановку и действующие требования СанПиН, прием детей, отсутствующих более пяти дней, осуществляется только при наличии справки от врача об отсутствии контакта с инфекционными больными (действительна 72 часа)", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Получить справку для детсада можно дистанционно. Для этого родитель должен заблаговременно уведомить детский сад о выходе ребенка в группу. В свою очередь администрация дошкольного образовательного учреждения самостоятельно запрашивает медицинскую организацию сведения об эпидокружении ребенка. при этом родитель должен уточнить в учреждении возможность получения справки таким способом.

Также родители могут самостоятельно обратиться в детскую поликлинику и получить справку по предварительной записи.

Челябинцам также сообщили, что помещения и уличные площадки детских садов регулярно обрабатываются дезинфицирующими средствами. Детей будут регулярно осматривать медработники, а родители должны приходить в детское дошкольное учреждение только в маске.

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В Челябинске, чтобы вернуть детей в садик, потребуется справка о здоровье

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Теги: детсад, дети, коронавирус,



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