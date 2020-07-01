Волшебство? На Ямале в некоторых районах явка превысила 100%

В труднодоступных и отдаленных местах Ямало-Ненецкого автономного округа явка на досрочном голосовании по поправкам в Конституцию РФ превысила 100%. Об этом журналистам сообщил председатель окружного избиркома Андрей Гиберт, передает корреспондент Накануне.RU.

Такую активность избирателей Гиберт объяснил тем, что проголосовало больше людей, чем планировалось изначально, из-за особенностей перевахтовок.

"Руководители предприятий, когда были запросы до начала досрочного голосования, давали одну цифру, а сейчас выясняется, что многие не знали, что будут дополнительно прилетать вахты", - заявил он.

Сообщается, что участие в досрочном голосовании приняли 39 447 граждан, из них 30 633 - работники ТЭК, коренных жителей - 8 814.

На полдень 1 июля на Ямале проголосовало 272 389 человек — это 73,87%.

Добавим, что при этом в ЯНАО сохраняется одна из самых сложных ситуаций в стране по распространению коронавируса, в группе риска - как раз вахтовики.