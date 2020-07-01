Путину на избирательном участке выдали купон – может выиграть приз, скидку или бонус

Владимиру Путину при голосовании по поправкам в Конституцию выдали купон лотереи "Миллион призов" – как и другим москвичам. "Выдали все необходимое, как и всем избирателям", - сообщили на участке 2151 в Российской академии наук (здесь Путин традиционно голосует на всех выборах).

Ранее в сети стали обсуждать видео с голосованием Путина, и многие не заметили, чтобы президенту выдали билет – член избирательной комиссии предложила только одноразовую ручку. Перчаток и маски на главе государства тоже не было, но перед его приездом участок, как сообщили СМИ, прокварцевали и приняли другие меры безопасности.

Путин на участке. Фото: пресс-служба Кремля/kremlin.ru

Обладая купоном лотереи, Путин может выиграть один из двух миллионов призов, скидку или бонусы: продовольственные и непродовольственные товары, товары для дома и спорта, аптечные товары, посещение кафе и ресторанов, пополнение карты "Тройка", билеты в музеи, театры и кино или потратить призовые баллы на благотворительность. Правда, для получения приза избирателю надо будет авторизоваться на сайте mos.ru и получить смс на свой мобильный, а Путин, как известно, не очень любит пользоваться гаджетами.