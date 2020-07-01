06 Октября 2020
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Ксения Собчак и схиигумен Сергий Романов. (2020) | Фото: Накануне.RU/Telegram-канал Кровавая барыня

Оператор Ксении Собчак восстановил 80% содержимого флешки с кадрами женского монастыря

Оператор Ксении Собчак Сергей Ерженков сумел восстановить 80% записей из женского монастыря схиигумена Сергия в Екатеринбурге. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

"Флешку восстановили. 80 процентов содержимого удалось вернуть. Но там были скиты. Послушникам отца Сергия придётся компенсировать порядка 1 млн рублей", - сообщил Ерженков.

Напомним, что Ксения Собчак прилетела в Екатеринбург для съемок фильма о Среднеуральском женском монастыре и его одиозном настоятеле. В монастыре у съемочной команды и телеведущей развязался конфликт с монахинями и сторонниками отца Сергия. Собчак толкнули на землю, а двоих из команды, включая и оператора, избили и отняли камеру.

Камеру вернули только вернули в отделе полиции №28 Среднеуральска, однако разъем для флеш-карты был сломан, а все ее содержимое стерто. Несмотря на это, телеведущая заверила, что доведет работу над фильмом до конца.

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Оператор Ксении Собчак восстановил 80% содержимого флешки с кадрами женского монастыря

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Теги: Ксения Собчак, фильм, схиигумен Сергий, флеш-карта



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