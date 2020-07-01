В Свердловской области объявили штормовое предупреждение из-за мощных ливней

В Свердловской области объявили штормовое предупреждение из-за непогоды. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном ГУ МЧС.

По данным синоптиков, уже сегодня, 1 июля, местами на Среднем Урале ожидаются очень сильные дожди. В связи с неблагоприятными погодными явлениями в МЧС рекомендуют жителям соблюдать меры безопасности.

О возникновении происшествий и необходимости оказания помощи уральцев просят сообщать по телефону пожарно-спасательной службы 101 или единому номеру вызова экстренных служб 112.

Как сообщало Накануне.RU, недавно на Среднем Урале чиновника мэрии наказали за гибель пенсионерки в результате урагана, который прошел в мае этого года.