В Калининграде задержан вандал, повредивший горелку Вечного огня

В Калининграде задержан вандал, осквернивший Вечный огонь мемориала 1200 погибшим воинам-гвардейцам.

Инцидент произошел 30 июня. Мужчина повредил газовую горелку, затушить огонь ему не удалось, сообщает пресс-служба системы "Безопасный город".

Информацию передали сотрудникам правоохранительных органов. Нарушитель задержан.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УМВД России по Калининградской области, по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.

Ранее в городе Артем Приморского края разыскивали мужчину, который лежал в чаше Вечного огня на мемориале жителям, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны, и курил. В Нижнем Тагиле были задержаны ученики седьмого класса, которые затушили водой из бутылки Вечный огонь.