06 Октября 2020
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Общество В России Санкт-Петербург
Элла Памфилова, Александр Беглов (2019) | Фото: www.gov.spb.ru

Беглов про сломанную руку журналиста на участке: "Излишняя рьяность, избыточный энтузиазм"

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов после голосования по поправкам в Конституцию ответил на вопросы журналистов. Его спросили и об инциденте с журналистом Давидом Френкелем на одном из участков. Корреспондент заявил, что на него, якобы, напали полицейские и наблюдатель, сломали ему руку.

"Очень, конечно, печально, что Давид [Френкель] получил травму. Вы знаете, что материалы переданы в Следственный комитет РФ. Но хотел бы ответить, что многие устали, у каждого свой характер, у каждого свой эмоциональный настрой. Бывает излишняя рьяность, одержимость, избыточный энтузиазм. Мы все люди, мы все живые — бывает", - заявил Беглов.

Ранее глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила об отсутствии серьезных нарушений в ходе голосования по поправкам в Конституцию.  

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Беглов про сломанную руку журналиста на участке: "Излишняя рьяность, избыточный энтузиазм"

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Теги: александр беглов, санкт-петербург, нападение, избирательный участок, журналист



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