Ямальцы демонстрируют высокую активность на голосовании: явка превысила 73%
К полудню явка ямальцев на избирательные участки составила 73,87% сообщили Накануне.RU в избиркоме ЯНАО.
Участие в голосовании приняли 272 389 человек.
Лидерами по явке являются Красноселькупский (90,90%), Ямальский (88,83%), Приуральский (83,35%) районы. Среди горожан активнее всех жители Муравленко ( 77,17%), Лабытнанги (74,09%) и Губкинского (73,30%).
Добавим, что при этом на Ямале сохраняется одна из самых сложных ситуаций в стране по распространению коронавируса.