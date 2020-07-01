Ямальцы демонстрируют высокую активность на голосовании: явка превысила 73%

К полудню явка ямальцев на избирательные участки составила 73,87% сообщили Накануне.RU в избиркоме ЯНАО.

Участие в голосовании приняли 272 389 человек.

Лидерами по явке являются Красноселькупский (90,90%), Ямальский (88,83%), Приуральский (83,35%) районы. Среди горожан активнее всех жители Муравленко ( 77,17%), Лабытнанги (74,09%) и Губкинского (73,30%).

Добавим, что при этом на Ямале сохраняется одна из самых сложных ситуаций в стране по распространению коронавируса.