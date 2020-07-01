06 Октября 2020
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Общество В России
Акция протеста из-за гибели Джорджа Флойда (2020) | Фото: RT

РПЦ: Black Lives Matter приобретает целенаправленно антихристианский характер

Движение BlackLivesMatter приобретает целенаправленно антихристианский и антицивилизационный характер, заявил заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) в своем Telegram-канале.

По его словам, это становится все более очевидным.

Так епископ отреагировал на информацию о том, что статуя императора Константина Великого, расположенная рядом с Йоркским кафедральным собором в Великобритании, может подвергнуться деконструкции. Ранее активисты движения BlackLivesMatter написали несколько жалоб, в которых указали, что император Константин, по их мнению, поддерживал рабство.

Константин Великий, утвердивший христианство в Римской империи, причислен Православной церковью к лику святых.

В США и многих других странах продолжаются протесты из-за гибели при жестком аресте чернокожего Джорджа Флойда, митингующие сносят памятники.

Ранее Музей естественной истории в Нью-Йорке принял решение демонтировать конный памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту, находящийся у входа в здание, на фоне протестов. По словам мэра Билла ди Блазио, музей попросил убрать статую Рузвельта, так как рядом с ним изображены африканец и индеец, которые выглядят "порабощенными и расово неполноценными".

Во многих европейских столицах также прошли акции протеста, сопровождающиеся сносом памятников.

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РПЦ: Black Lives Matter приобретает целенаправленно антихристианский характер

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Теги: Black Lives Matter, РПЦ, епископ Зеленоградский Савва (Тутунов)



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