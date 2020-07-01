06 Октября 2020
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Эдуард Россель (2020) | Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Россель: Надо обязательно участвовать в жизни, и сказать - "да" или "нет" поправкам

Сенатор верхней палаты парламента РФ, бывший губернатор Свердловской области Эдуард Россель принял участие в голосовании по вопросу внесения поправок в Конституцию страны. По его мнению, сегодня надо обязательно сделать свой выбор.

На свой избирательный участок Россель пришел вместе с супругой Аидой Александровной, здесь они традиционно голосуют уже 25 лет, всегда приходят ровно в 10 часов.

"Принимать участие надо всегда и обязательно, потому что если ты не принимаешь, то мнение народа будет непонятно. Человек обязательно должен прийти и сказать: "да" или "нет". А когда человек не приходит, он, получается, не участвует в нашей жизни. Мы, со своей стороны, все сделали", – заявил Эдуард Россель после голосования.

Эдуард Россель(2020)|Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Эдуард Россель(2020)|Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Отметим, что сегодня, в основной день голосования по поправкам в Конституцию, на участках были замечены и многие другие известные уральские персоны, в частности, почетный гражданин Свердловской области, легендарный врач и политик Семен Спектор, почетный гражданин Свердловской области, врач Владимир Журавлев.

Семен Спектор(2020)|Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Владимир Журавлев, почетный гражданин Свердловской обласи(2020)|Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Напомним, 1 июля на участке в Российской академии наук в Москве проголосовал президент РФ Владимир Путин.

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Россель: Надо обязательно участвовать в жизни, и сказать - "да" или "нет" поправкам

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Теги: Эдуард Россель, Конституция РФ



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