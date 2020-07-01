Председатель свердловского избиркома назвал "фейком" ролики, в которых за избирателей голосуют без их ведома

Председатель Избирательной комиссии Свердловской области Владимир Русинов назвал "фейком", распространяющиеся в социальных сетях ролики, в которых жители региона приходят на избирательный участок и видят, что за них уже кто-то проголосовал. По словам Владимира Русинова, ни одной подобной жалобы официально не поступало.

"Это 100% фейковые истории. Не знаю, кто может это распространять, потому что такого просто быть не может", - заявил председатель избирательной комиссии региона.

По его словам, все обращения свердловчан направлены, как правило, на выяснение места и времени голосования, а также деталей, как можно проголосовать, находясь в данный момент или проживая не по месту жительства. Для таких целей на официальном сайте комиссии имеются все необходимые номера "горячей линии".