06 Октября 2020
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новостройки, дома, строительство (2015) | Фото: siapress.ru

Собянин ответил скептикам, не верившим в перспективы Новой Москвы

Сергей Собянин выпустил целый отчет по итогам восьми лет жизни столицы с присоединенными территориями – Новой Москвой. Территория в 148 тыс. гектаров была присоединена к городу 1 июля 2012 года, город стал в 2,5 раза больше.

Мэр столицы считает, что скептические прогнозы по поводу развития агломерации в новом составе не оправдались.

Собянин пишет в своем блоге, что городской бюджет не испытал шоковой нагрузки из-за присоединения областных территорий. "За прошедшие 8 лет городские инвестиции в Новую Москву составили не более 10% (9,1%) общего объема адресной инвестиционной программы. С 2012 по 2019 годы город вложил в развитие новых территорий 301,3 млрд рублей, в то время как "старая" Москва получила 3 024,6 млрд инвестиций. Из 84 станций метро и МЦК, открытых с 2012 года, лишь 8 станций – это Новая Москва, а остальные обслуживают сложившиеся городские районы. Из 949 км построенных дорог на Новую Москву приходится лишь 212 км", - сообщает мэр.

Градоначальник припомнил и упреки, мол, новые территории станут "местом ссылки" очередников и других жителей города, чьи дома пойдут под снос. "Как известно, ничего подобного не произошло. Программа реновации гарантирует переселение в своем районе. Из 31 млн кв. м жилья, построенных в Москве в 2012-2020 гг., на новые территории приходится 37% - 11,7 млн кв. м. И если уж на то пошло. Были опасения, что освоение присоединенных территорий привлечет в город много новых мигрантов. Но на практике до 80% квартир в новостройках покупают москвичи, включая тех, которые ранее вынуждены были переехать в Подмосковье, а теперь имеют возможность вернуться в город", - отметил мэр.

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Собянин ответил скептикам, не верившим в перспективы Новой Москвы

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Теги: новая москва, сергей собянин, москва



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