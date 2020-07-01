33% жителей Екатеринбурга уже проголосовали по поправкам в Конституцию

Явка жителей Екатеринбурга на голосование по поправкам в Конституцию РФ достигла 33%. Об этом сообщил председатель Избирательной комиссии Свердловской области Владимир Русинов. Всего в регионе уже проголосовал 1 млн 412 тыс. 621 избиратель. Общая явка в области составила 42, 31%.

Всего в регионе в штатном режиме работает 2 тыс. 532 избирательных участка. За вчерашний день особо активно себя проявили жители, голосовавшие на придомовых территориях – 85 тыс 975 человек. 162 тыс. свердловчан проголосовали на дому. Минимальный показатель явки по области показал Чкаловский район Екатеринбурга – 31,65%. Заявки на голосование на дому будут приниматься до 17.00 1.07.2020 г..

Также Владимир Русинов сообщил, что по поправкам в Конституцию проголосовало уже 579 свердловчан, находящихся в стационарах с диагнозом или подозрением на COVID-19.

"Проблема в том, что мы не везде можем зайти в так называемую "красную зону", но там, где это возможно, с соблюдением всех эпидемиологических правил, мы это делаем, - заявил председатель избирательной комиссии региона. - Была проведена масштабная работа по разъяснению и по возможности пройти тестирование нашей территориальной избирательной комиссии. Члены участковой комиссии проходили тестирование добровольно. Пока никто из них нам не предоставлял данные о заражении".