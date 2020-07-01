06 Октября 2020
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Политика Челябинская область
Голосование по поправкам в Конституцию РФ (2020) | Фото: Накануне.RU

Явка на голосование по поправкам в Конституцию в Челябинской области составила почти 54%

В Челябинской области по данным на 12.00 53,93% избирателей проголосовало по поправкам в Конституцию РФ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе облизбиркома.

Приняли участие в голосовании 1 млн 402 тыс. 223 человека.

"Лидерами среди проголосовавших являются Агаповский, Кизильский, Увельский и Троицкий районы Челябинской области", - рассказали в облизбиркоме.

Напомним, в регионе открылись все 2 тыс. 304 участка для голосования по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ. Проголосовать по поправкам в Конституцию РФ можно до 20.00.

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Явка на голосование по поправкам в Конституцию в Челябинской области составила почти 54%

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Теги: голосование, поправки, Конституция, явка,



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