Явка на голосование по поправкам в Конституцию в Челябинской области составила почти 54%

В Челябинской области по данным на 12.00 53,93% избирателей проголосовало по поправкам в Конституцию РФ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе облизбиркома.

Приняли участие в голосовании 1 млн 402 тыс. 223 человека.

"Лидерами среди проголосовавших являются Агаповский, Кизильский, Увельский и Троицкий районы Челябинской области", - рассказали в облизбиркоме.

Напомним, в регионе открылись все 2 тыс. 304 участка для голосования по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ. Проголосовать по поправкам в Конституцию РФ можно до 20.00.