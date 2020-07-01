06 Октября 2020
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Общество В России Москва
Дедушка в медицинской маске (2020) | Фото: Накануне.RU

В Москве зафиксировано самое низкое за три месяца число новых случаев COVID-19

В Москве зафиксировано самое низкое число новых случаев COVID-19 за последние месяца, сообщили в оперативном штабе столицы по борьбе с коронавирусом. В городе подтверждено 611 новых случаев – это самый низкий показатель с 6 апреля. Похожая ситуация и в целом по стране – 6556 новых случаев, это самый низкий показатель с конца апреля.

По возрастным группам новые случаи заболевания в Москвы распределились следующим образом:

41,9% — от 18 до 45 лет

30,3% — от 46 до 65 лет

10,0% — от 66 до 79 лет

7,5% — старше 80 лет

10,3% — дети.

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В Москве зафиксировано самое низкое за три месяца число новых случаев COVID-19

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Теги: москва, новые случаи, коронавирус, статистика за сутки



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