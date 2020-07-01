06 Октября 2020
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Общество В России
автомобиль каршеринга (2019) | Фото: autonews.ru

ГИБДД предлагает запретить пользоваться каршерингом злостным нарушителям ПДД

Водителям, которые систематически нарушают правила дорожного движения, следует запретить пользоваться услугами каршеринга, считает глава ГИБДД России Михаил Черников.

В интервью газете "Аргументы и факты" он отметил, что арендованные автомобили все чаще попадают в ДТП.

Черников призвал ужесточить требования к пользователям сервисов каршеринга и наказывать их за нарушение правил.

Глава ведомства предложил создать базы данных нарушителей, а в случае необходимости - направлять запросы в Госавтоинспекцию.

Отметим, год назад ГИБДД заявляло, что планирует ввести запрет на пользование услугой каршеринга для водителей, которые регулярно нарушают ПДД и были лишены прав.

Ведомство собиралось создать единую цифровую платформу, которая позволит каршеринговым компаниям проверять будущих клиентов. При этом речь идет не только о россиянах, но и об иностранцах.

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ГИБДД предлагает запретить пользоваться каршерингом злостным нарушителям ПДД

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Теги: каршеринг, нарушители пдд



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