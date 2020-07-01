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Политика В России Москва
Владимир Путин выборы голосование 10 сентября 2017 (2017) | Фото: пресс-служба президента РФ

Путин проголосовал на участке в Российской академии наук

Владимир Путин проголосовал по поправкам в Конституцию, которые сам же и предложил несколько месяцев назад. Глава государства приехал на участок 2151 в Москве – в здании Российской академии наук, где он обычно голосует на всех выборах, передает "Россия 24". По данным российских СМИ, на участке приняли все меры предосторожности, в частности, прокварцевали помещения.
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Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что российский лидер не станет голосовать дистанционно, хотя имеет такую возможность.

Накануне Путин обратился к россиянам, попросив их прийти на участки и проголосовать. Он еще раз отметил, что поправки вступят в силу только в том случае, если их одобрят жители страны.

По данным ЦИК, явка на 10 утра мск 1 июля по стране составляла порядка 56%.

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Путин проголосовал на участке в Российской академии наук

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Теги: владимир путин, голосование, поправки в конституцию, участок



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