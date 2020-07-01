За сутки коронавирусом заболели почти 100 сургутян

Опубликованы данные о суточном приросте числа больных коронавирусом, сообщили Накануне.RU в оперштабе.

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В Тюменской области количество больных выросло на 68 (до 3 тыс. 155), в Югре – на 261 (до 9 тыс. 219), на Ямале – на 203 (до 5 тыс. 783). В Югре больше всего новых заболевших – в Сургуте (98), Нижневартовск (42), Нефтеюганский район (20). Количество умерших с 55 выросло до 56. На Ямале из 188 случаев в населённых пунктах 135 – в Новом Уренгое. Ещё 15 новых случаев подтверждено в округе среди вахтовых рабочих из других регионов.

"В больнице Нового Уренгоя скончались два пациента с коронавирусом. 52- и 57-летние пациенты были госпитализированы с острой внебольничной двусторонней пневмонией, болезнь протекала тяжело. У обоих пациентов заболевание осложнилось дыхательной недостаточностью. У 52-летнего погибшего была кардиологическая патология", - сказала глава окружного оперштаба Татьяна Бучкова.

Всего в России за сутки коронавирус подтвердился у 6 тыс. 556 пациентов.